بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة "ابتدائية وإعدادية" أزهر جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإتاحتها للطلاب عبر البوابة الإلكترونية.

وكشف الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أن نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية بلغت 91%، حيث تفوقت الفتيات بنسبة نجاح وصلت إلى 95% مقابل 89% للبنين، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة بلغ 577 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 565 طالبًا، بينما تغيب 12 طالبًا عن الحضور.

أرقام الإعدادية

وفيما يخص الشهادة الإعدادية، أوضح مدير المنطقة أن نسبة النجاح العامة استقرت عند 83%، بواقع 88% للفتيات و76% للبنين، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بلغ 461 طالبًا وطالبة، حضر منهم 458 طالبًا، وتغيب 3 طلاب فقط، مقدمًا التهنئة للناجحين ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

وأتاحت المنطقة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الحصول على النتائج فورًا عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل مرحلة، سواء بالاسم أو رقم الجلوس، تيسيرًا عليهم.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية



رابط نتيجة الشهادة الابتدائية



