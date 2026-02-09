إعلان

بينهم أطفال.. "كلب مسعور" يهاجم 13 شخصًا في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:20 م 09/02/2026

كلب مسعور

أصيب 13 شخصًا، معظمهم من الأطفال، بجروح وكدمات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لهجوم شرس من "كلب مسعور" بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء تواجدهم في المنطقة المحيطة بمسجد القرية.

وسجلت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية وصول المصابين تباعًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي، حيث تبين من الكشف الطبي إصابتهم بجروح قطعية ونهش في الأيدي والساقين ومناطق متفرقة من الجسد نتيجة عقر حيوان ضال، وجرى تقديم الأمصال والرعاية الطبية اللازمة لهم فورًا.

وكشفت السجلات الطبية عن هوية الضحايا وتنوع إصاباتهم، حيث أصيب كل من "عدي.ع.م.ز" 9 أعوام، و"أحمد.ي.أ.ح" 12 عامًا بجروح في اليدين، بينما تعرضت "سامية.م.ع" 8 أعوام، و"معاذ.ا.ع" 12 عامًا، و"مازن.إ.ي" 12 عامًا، و"أبو المعاطي.ق.أ" 45 عامًا لإصابات متفاوتة في اليد اليسرى.

وامتدت الإصابات لتشمل "نادين.ع.ع" 6 أعوام، و"محمد.ن.إ.ع" 21 عامًا بجروح في اليد اليمنى، في حين أصيبت الطفلة "بوسي.س.ر.ط" 9 أعوام بجرح خطير في الصدر، والطفلة "خديجة.أ.م" 4 أعوام بجرح في الأذن، كما نالت الأقدام نصيبها من الهجوم بإصابة "جنى.س.ر.ط" 7 أعوام، و"صقر.ر.ص.ع" 11 عامًا في القدم اليمنى، وأخيرًا "عبد الرحمن.ح.ا" 10 أعوام بجرح في القدم اليسرى.

هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
عتاب على "أوردر" انتهى بقتيل قبل قعدة عرب.. كيف اغتالت يد الغدر "إمبراطور
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
