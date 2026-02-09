بينهم أطفال.. "كلب مسعور" يهاجم 13 شخصًا في كفر الشيخ

أصيب 13 شخصًا، معظمهم من الأطفال، بجروح وكدمات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لهجوم شرس من "كلب مسعور" بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء تواجدهم في المنطقة المحيطة بمسجد القرية.

وسجلت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية وصول المصابين تباعًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي، حيث تبين من الكشف الطبي إصابتهم بجروح قطعية ونهش في الأيدي والساقين ومناطق متفرقة من الجسد نتيجة عقر حيوان ضال، وجرى تقديم الأمصال والرعاية الطبية اللازمة لهم فورًا.

وكشفت السجلات الطبية عن هوية الضحايا وتنوع إصاباتهم، حيث أصيب كل من "عدي.ع.م.ز" 9 أعوام، و"أحمد.ي.أ.ح" 12 عامًا بجروح في اليدين، بينما تعرضت "سامية.م.ع" 8 أعوام، و"معاذ.ا.ع" 12 عامًا، و"مازن.إ.ي" 12 عامًا، و"أبو المعاطي.ق.أ" 45 عامًا لإصابات متفاوتة في اليد اليسرى.

وامتدت الإصابات لتشمل "نادين.ع.ع" 6 أعوام، و"محمد.ن.إ.ع" 21 عامًا بجروح في اليد اليمنى، في حين أصيبت الطفلة "بوسي.س.ر.ط" 9 أعوام بجرح خطير في الصدر، والطفلة "خديجة.أ.م" 4 أعوام بجرح في الأذن، كما نالت الأقدام نصيبها من الهجوم بإصابة "جنى.س.ر.ط" 7 أعوام، و"صقر.ر.ص.ع" 11 عامًا في القدم اليمنى، وأخيرًا "عبد الرحمن.ح.ا" 10 أعوام بجرح في القدم اليسرى.