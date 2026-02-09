إعلان

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن شائعات تسريب بيانات العاملين

كتب : مصراوي

11:45 م 09/02/2026

مصر للطيران

كتب – أحمد العش:
أكدت شركة مصر للطيران أن بيانات الموارد البشرية للعاملين تُخزن على الحواسب الرئيسية بمركز البيانات الرئيسي للشركة، وتخضع لإجراءات وأنظمة حماية صارمة وفق أعلى معايير الأمان المعتمدة داخل الشركة.

جاء ذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم عن تسريب بيانات العاملين بالناقل الوطني.

وأوضحت مصر للطيران، أنه لم يتم رصد أي اختراق أو تسريب للبيانات، ولم تظهر أي علامات على وقوع اختراق سيبراني في أنظمة العاملين، مشيرة إلى أن جميع البيانات مؤمنة عبر إحدى الشركات المتخصصة في الأمن الرقمي السيبراني، لضمان حماية كاملة للبيانات وحفظ خصوصيتها.

مصر للطيران تسريب بيانات العاملين

