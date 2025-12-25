رعاية جنوب سيناء تضع خطة التأمين الطبي الشاملة لأعياد الميلاد

ترأس الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماع غرفة الطوارئ المركزية، اليوم الخميس، لوضع خطة الاستعدادات المكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد للإخوة المسيحيين، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين والزائرين على مستوى المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، مع تعزيز تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال، وتفعيل خطط الانتشار السريع للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو بلاغات صحية قد تطرأ خلال فترة الاحتفالات.

كما استعرضت غرفة الطوارئ إجراءات التنسيق الكامل بين المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة، وضمان جاهزية غرف العمليات والعنايات المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الطوارئ، إلى جانب مراجعة خطط الإحالة والتعامل مع الحالات الحرجة وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد مدير فرع الهيئة، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور الدوري على المنشآت الصحية، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المنتفعين، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع غرفة الطوارئ بالفرع، لضمان انسيابية تقديم الخدمة الطبية دون معوقات.

وأوضح أن انعقاد غرفة الطوارئ يأتي تأكيدًا لحرص الهيئة على توفير مظلة صحية آمنة خلال فترات الاحتفالات والمناسبات، واستمرار العمل بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما يحقق الاطمئنان الكامل للمواطنين، ويعكس التزام المنظومة الصحية بتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.