شاب يهدد والدته بسلاح أبيض في القليوبية.. والأمن يفحص فيديو متداول

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لفحص مقطع فيديو متداول، رصد واقعة مؤسفة لشاب يهدد والدته بسلاح أبيض داخل قرية "نقباس" التابعة لمركز بنها، مما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق المقطع المصور تفاصيل الاعتداء، حيث ظهر الشاب حاملًا سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به بتهور في وجه والدته محاولًا الاعتداء عليها، بينما ظهرت الأم في حالة ذعر وهي تحاول جاهدة التصدي له والدفاع عن نفسها، وسط مطالبات مجتمعية واسعة بسرعة ضبط "الابن العاق" ومحاسبته.

وتعمل الجهات الأمنية حاليًا على تفريغ الفيديو وتتبع مصدره لتحديد هوية الشاب بدقة، والتأكد من صحة التوقيت والمكان، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الواقعة.