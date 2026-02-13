إعلان

شاب يهدد والدته بسلاح أبيض في القليوبية.. والأمن يفحص فيديو متداول

كتب : أسامة علاء الدين

12:47 ص 13/02/2026

شاب يهدد والدته بسلاح أبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لفحص مقطع فيديو متداول، رصد واقعة مؤسفة لشاب يهدد والدته بسلاح أبيض داخل قرية "نقباس" التابعة لمركز بنها، مما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق المقطع المصور تفاصيل الاعتداء، حيث ظهر الشاب حاملًا سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به بتهور في وجه والدته محاولًا الاعتداء عليها، بينما ظهرت الأم في حالة ذعر وهي تحاول جاهدة التصدي له والدفاع عن نفسها، وسط مطالبات مجتمعية واسعة بسرعة ضبط "الابن العاق" ومحاسبته.

وتعمل الجهات الأمنية حاليًا على تفريغ الفيديو وتتبع مصدره لتحديد هوية الشاب بدقة، والتأكد من صحة التوقيت والمكان، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية شاب يهدد والدته بسلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
"فضلت الصمت من باب الستر".. أبو المعاطي زكي يحكي واقعة تتعلق بمرض الخطيب
أخبار مصر

"فضلت الصمت من باب الستر".. أبو المعاطي زكي يحكي واقعة تتعلق بمرض الخطيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة