حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

09:30 ص 13/02/2026

نشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن العناصر الأساسية للحالة الجوية تتمثل في نشاط الرياح القوي، وإثارة الرمال والأتربة، وتأثير منخفض سطحي متعمق يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر.

وأضافت أن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى (50–60) كم/ س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الرمال والأتربة الطقس

