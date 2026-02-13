كيف رد أولياء الأمور على مقترح مدّ التعليم الإلزامي لـ13 عامًا؟

أثار مقترح وزارة التربية والتعليم بمدّ سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 سنة بدلًا من 12 سنة، من خلال جعل مرحلة رياض الأطفال إجبارية اعتبارًا من 2028 أو 2029، حالة من الجدل بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل عبر "فيس بوك"، حيث عبّر عدد من أولياء الأمور عن تخوفهم من بدء التعليم الإلزامي في سن الخامسة، معتبرين أن الأمر قد يكون صعبًا على الأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وقالت "داليا. ف"، في تعليق لها: "أنا بقول نبدأ التعليم من أول ما يتولد أحسن كده نبقى جبنا الخيط من أوله".

فيما تساءل "ميلاد. ز" عن مدى جاهزية المنظومة التعليمية لتطبيق القرار، قائلًا: عندك عجز في المدارس وعجز في المدرسين.. هل عرفتوا تعالجوه الأول؟

وعلى الجانب الآخر، أبدى بعض أولياء الأمور تأييدهم للمقترح، حيث أشاد محمد إسماعيل بالقرار قائلًا: ده قرار كويس".

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين