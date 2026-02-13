أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

يواصل الفنان الشاب أحمد رمزي تصوير مشاهده في مسلسل "فخر الدلتا" الذي يعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كواليس مسلسل "فخر الدلتا"

تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول محمد صلاح فخر، شاب طموح ينبض بالإبداع في إحدى قرى الدلتا. بعيدا عن أضواء العاصمة، يقاتل فخر من أجل اقتحام عالم الإعلانات، حاملا رؤيته الفنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج هادي بسيوني.

اشتهر أحمد رمزي بفيديوهاته الكوميدية على السوشيال ميديا وحقق مئات الآلاف من المشاهدات، إلى أن قرر خوض تجربة التمثيل لأول مرة بطريقة احترافية وسط ترقب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ أولى حلقات المسلسل.

اقرأ أيضا:

"ما بلاش انت".. ماجدة خير الله تهاجم حسن شاكوش بعد تصريحاته عن واقعة فتاة الأتوبيس

خاص| حقيقة استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل بالعراق