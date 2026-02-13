"فخ الزيت".. مصرع طالب دهسًا بـ"توك توك" في المنوفية

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه، مساء الخميس، في حادث مأساوي على أحد الطرق بمركز منوف في محافظة المنوفية، بعدما انزلقت دراجته النارية بسبب "بقعة زيت"، ليلقى حتفه في تصادم "مركب" مع مركبة "توك توك" تصادف مرورها لحظة سقوطه.

وكشفت شهادات أصدقاء الضحية لـ "مصراوي"، أن الفقيد "أحمد" كان برفقة 3 من زملائه يستقلون دراجة نارية في طريقهم إلى قرية "سروهيت"، حين فوجئوا بوجود كميات من الزيت على الأسفلت، ما أدى لاختلال توازن الدراجة وسقوطهم جميعًا أرضًا.

سيناريو الموت

وفي تفاصيل صادمة، نجا اثنان من الحادث بإصابات طفيفة وتعرض الثالث لكسر في الساق، بينما حاول "أحمد" التحرك من مكان سقوطه لتفادي الخطر، إلا أن رأسه اصطدم بقوة بمركبة "توك توك" كانت تمر بجوارهم، ما أحدث إصابة قاتلة أودت بحياته على الفور.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور التخصصي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما يستعد أهالي قرية "هيت" لتشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة، وسط حالة من الحزن العميق على الطالب الذي عُرف بين أقرانه بحسن الخلق.