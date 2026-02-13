أثار اقتراح وزارة التربية والتعليم بزيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تصبح مرحلة رياض الأطفال إلزامية للأطفال بدءًا من سن 5 سنوات، العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا التغيير.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا الاقتراح لا يُعد قرارًا نهائيًا للتطبيق، وأنه ما زال في مرحلة الدراسة والمراجعة.

وأضاف المصدر، أن التعليم الإلزامي في مرحلة رياض الأطفال سيكون عند تطبيق الاقتراح إلزاميًا لسنة واحدة فقط، وليس للسنتين، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تهيئة الأطفال بشكل أفضل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، دون تحميل الأسر والطلاب أي عبء إضافي.

