مصدر بالتعليم: إدخال رياض الأطفال إلزاميًا مجرد اقتراح وليس قرارًا نهائيًا

كتب : أحمد الجندي

08:30 ص 13/02/2026

وزارة التربية والتعليم

أثار اقتراح وزارة التربية والتعليم بزيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تصبح مرحلة رياض الأطفال إلزامية للأطفال بدءًا من سن 5 سنوات، العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا التغيير.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا الاقتراح لا يُعد قرارًا نهائيًا للتطبيق، وأنه ما زال في مرحلة الدراسة والمراجعة.

وأضاف المصدر، أن التعليم الإلزامي في مرحلة رياض الأطفال سيكون عند تطبيق الاقتراح إلزاميًا لسنة واحدة فقط، وليس للسنتين، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تهيئة الأطفال بشكل أفضل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، دون تحميل الأسر والطلاب أي عبء إضافي.

وزارة التربية والتعليم زيادة سنوات التعليم الإلزامي مرحلة رياض الأطفال

