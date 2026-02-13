إعلان

طقس متقلب وأتربة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق

كتب : أحمد العش

10:27 ص 13/02/2026

عاصفة ترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى غرب البلاد، خاصة بالقرب من محافظة مطروح، إذ تتقدم تدريجيًا لتؤثر على مناطق متفرقة من المحافظة، مع توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الصور ترصد أيضًا إثارة للأتربة والرمال على مناطق من الصحراء الغربية نتيجة نشاط الرياح، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأضافت أن سرعات الرياح المسجلة حتى الساعة السابعة صباحًا بلغت نحو 34 كم/س على مطروح، و28 كم/س على القاهرة الكبرى، و32 كم/س على الإسماعيلية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا، مع ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، لا سيما لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ومتابعة النشرات والتحديثات الجوية أولًا بأول.

أتربة الأرصاد أمطار

