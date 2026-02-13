إعلان

واشنطن تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بحاملة طائرات ثانية

كتب- مصطفى الشاعر:

10:34 ص 13/02/2026

حاملة طائرات أمريكية ارشيفية

أفادت تقارير وسائل إعلامية أمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن واشنطن قررت إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" لتنضم إلى "أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد وتيرة التوترات مع إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم صدور أوامر بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" والسفن المرافقة من منطقة البحر الكاريبي باتجاه الشرق الأوسط، في خطوة تعكس حجم الاستنفار العسكري الأمريكي.


من جانبهما، التزم البيت الأبيض والبنتاجون الصمت حيال هذه التقارير، حيث لم يردا بعد على طلبات التعليق، بانتظار صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل تحرك حاملة الطائرات "جيرالد فورد".


ويأتي هذا التحرك تنفيذا لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح مطلع هذا الأسبوع بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة كأداة ضغط، في حال استمرار "المأزق التفاوضي" وعدم التوصل إلى اتفاق ملموس مع طهران.

