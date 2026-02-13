إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

10:10 ص 13/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 13-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4400 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5655 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7545 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 52800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234649 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4953 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سبيكة الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
مصراوى TV

"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
كيف رد أولياء الأمور على مقترح مدّ التعليم الإلزامي لـ13 عامًا؟
مدارس

كيف رد أولياء الأمور على مقترح مدّ التعليم الإلزامي لـ13 عامًا؟
"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات
كرة نسائية

"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة