رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع المتهم بإنهاء حياة والدة خطيبته السابقة داخل شقتها بالمرج بعد رفضها زواجهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على الشاب المتهم بقتل والدة خطيبته السابقة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة المرج.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها مصابة بجرح ذبحي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه خطيب ابنتها السابق، وأنه توجه إلى الشقة عقب فسخ الخطوبة بسبب خلافات تتعلق بتركه العمل، ونشبت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية، تطورت إلى اعتدائه عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

