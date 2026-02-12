"مذبحة الميراث".. تأييد إعدام قاتل شقيقه وطفليه بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أسدلت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، الستار على واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، بإصدار حكم نهائي بتأييد عقوبة الإعدام شنقًا ضد مدرب قيادة سيارات، لإدانته بقتل شقيقه وطفليه خنقًا والشروع في قتل الزوجة بمركز أبو كبير، وذلك في جلسة ترأسها المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وبحضور سكرتارية تامر عبد العظيم وحاتم إمام.

وتعود تفاصيل القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 كلي شمال الزقازيق، إلى إقدام المتهم البالغ من العمر 48 عامًا، على تصفية عائلة شقيقه بالكامل بسبب خلافات مالية حول الميراث، حيث كشفت التحقيقات عن تخطيط مسبق للجريمة ونية مبيتة أكدتها تحريات المباحث.

خطة شيطانية

وتبين من أوراق القضية أن الجاني وضع سيناريو دمويًا للتخلص من الضحايا، حيث استغل خروج زوجة شقيقه للتسوق في سوق القرية صباح يوم الواقعة، وتسلل إلى المنزل متخفيًا خلف قناع لإخفاء هويته، ليبدأ في تنفيذ جريمته بخنق شقيقه حتى الموت، ثم أجهز على الطفلين بذات الطريقة الوحشية لضمان عدم وجود شهود.

نجاة الزوجة

ولم يكتفِ القاتل بذلك، بل كمن في المنزل انتظارًا لعودة الزوجة للإجهاز عليها، وفور دخولها اعتدى عليها محاولًا خنقها، إلا أن مقاومتها المستميتة واستغاثتها المدوية بالجيران حالت دون إتمام جريمته، ليتم ضبطه وتقديمه للعدالة التي اقتصت منه بالحكم الرادع.

