براءة 7 طالبات في واقعة التعدي على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية

قضت محكمة جنح الجمرك بالإسكندرية ببراءة سبع طالبات بمدرسة فنية تجارية تابعة لإدارة الجمرك التعليمية، بعد اتهامهن بالتعدي على ولية أمر طالبة زميلة لهن داخل المدرسة، في واقعة أثارت جدلاً عقب تداول مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة نشبت داخل مدرسة مجمع الشهداء التجارية بنات، حيث أظهر مقطع الفيديو قيام الطالبات بالاعتداء جسديًا على ولية الأمر وسحلها على الأرض، ما أسفر عن إصابتها بجروح موثقة في تقرير طبي رسمي.

وخلال التحقيقات، أفادت الطالبات بأن ولية الأمر كانت تحمل أداة حادة "كتر"، وهددت باستخدامها ضدهن، كما حاولت الاعتداء على إحدى المعلمات، ما دفعهن – بحسب أقوالهن – إلى التدخل للدفاع عن المعلمة.

من جانبه، أصدر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بيانًا أكد فيه تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تمثلت في فصل الطالبات المتورطات في المشاجرة، ونقل الطالبة التي تعرضت للاعتداء والتنمر إلى مدرسة أخرى حفاظًا على سلامتها النفسية.