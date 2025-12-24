تأجيل محاكمة قاتل صديقه بشبرا الخيمة لعرضه على "المصحة النفسية"

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض، بعد استدراجه إلى مكان ناءٍ وإيهامه بإقراضه مبلغًا ماليًا، ثم التعدي عليه بعدة طعنات أودت بحياته، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير القادم، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم “إسلام. م. ب”، البالغ من العمر 22 عامًا، عامل، ومقيم بشارع عبده بلطيه – الخصوص، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 21334 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامًا بقتل المجني عليه يوسف عماد حمدي عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بتاريخ 2025/6/26 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض “سكين” محل الاتهام الثاني، واستدرج المجني عليه إلى مكان ناءٍ معلوم لديه سلفًا، موهمًا إياه بإقراضه مبلغًا ماليًا.

وأضاف أمر الإحالة أنه ما إن ظفر المتهم بالمجني عليه حتى انهال عليه بعدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض، استقرت في رقبته وصدره وبطنه، قاصدًا من ذلك قتله، ما أحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض “سكين” دون ترخيص.