ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية.

حضر الاجتماع هدى حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، وحسام محمود، مدير إدارة شؤون الطلاب، إلى جانب مديري عموم الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية وموجهي المواد، إضافة إلى رئيسي لجنتي النظام والمراقبة والإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

استهل دسوقي الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا تقديره لجهود العاملين في المنظومة التعليمية لضبط الأداء والانضباط داخل المدارس، مشددًا على أن ما تحقق من نجاحات يمثل رصيدًا جماعيًا يجب الحفاظ عليه من خلال متابعة دقيقة ويومية من القيادات التعليمية.

واستعرض وكيل الوزارة خطة متابعة المراحل التعليمية للتأكد من استكمال المناهج وفق الخطة الزمنية قبل بدء الامتحانات، والإعلان عن جداول الاختبارات في أماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور. كما شدد على الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية الخاصة بإعداد وطباعة وتجهيز الامتحانات، وضمان التعاون بين الإدارات والمدارس لتشكيل اللجان الامتحانية بالشكل الأمثل، وتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في هذا الشأن.

وأكد دسوقي ضرورة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين وفق المعايير المحددة، والاستعداد لأعمال تقدير الدرجات بالتنسيق مع التوجيه المختص، مع الالتزام بقرارات حفظ وتأمين أوراق الأسئلة والإجابات. كما ناقش الاجتماع إنشاء غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية، وحظر دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتصدي لمحاولات الغش، وضمان بيئة هادئة لأداء الامتحانات، إضافة إلى التحقق من هوية الطلاب والعاملين باللجان.

وشدد وكيل الوزارة على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان واستلام أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية حتى مراكز التوزيع، وتأمين عمليات النقل والتخزين والتصحيح حتى إعلان النتائج. وأكد أن الامتحانات تمثل مرحلة حاسمة لتقييم مستوى الأداء لجميع أطراف المنظومة التعليمية، داعيًا إلى اليقظة والعمل بروح الفريق والتحلي بالنزاهة لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.