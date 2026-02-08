ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة شتوية أنيقة جمعت بين الدفء والرقي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت بنطلوًا واسعاً من قماش الستان بنقشة التايجر باللون البني، وهي نقشة كلاسيكية تضفي طابعاً جريئاً ومتناسقاً مع أجواء الشتاء وتنسجم بشكل مثالي مع المعطف.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد فاخرة من طراز Louis Vuitton Coussin PM باللون البيج المائل للكاميل، مزودة بسلسلة ذهبية عريضة أضافت لمسة من الفخامة والرقي على اللوك.

السعر التقريبي للحقيبة:

يبلغ سعرها نحو 3,755 دولاراً، أي ما يعادل تقريباً مائة وخمسة وسبعين ألفاً وستمائة جنيه مصري.