شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية هزّت الرأي العام، بعدما أقدم شاب على قتل طفل صغير في أحد أحياء المدينة، في جريمة جرى التخطيط لها مسبقًا عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بهدف تحقيق أرباح مالية من بيع عينات بشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، أن المتهم الأول طارق أ. ع، 29 عامًا، عامل بمقهى، اعتاد التنقل بين الشوارع منذ صغره، وعاش حياة قاسية دفعته للبحث عن مصادر دخل غير مشروعة.

وفي سبتمبر 2023، تعرّف طارق على شخص يُدعى محمد عزت، الشهير بـ«أبو حمزة»، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتبيّن لاحقًا أن الأخير يعمل سمسارًا للأعضاء البشرية، يربط بين المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية.

ووفق اعترافاته أمام جهات التحقيق، وافق طارق على بيع كليته اليسرى مقابل 170 ألف جنيه، وأجرى العملية داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ثم حصل على المبلغ وعمل بمقهى «العديني» حتى يناير 2024، قبل أن يترك العمل على خلفية مشادة كلامية مع صاحب المقهى.

وبعد تركه العمل، انتقل طارق إلى شقة مستأجرة بحارة البستان في شبرا الخيمة، وحاول التوسط في عمليات التبرع بالأعضاء بين المتبرعين والمرضى عبر صفحات «فيسبوك»، إلا أنه فشل في ترتيب أي حالة.

وخلال تلك الفترة، تواصل معه قاصر يُدعى علي خالد، 15 عامًا، مقيم بدولة الكويت، عبر الرسائل الخاصة، وعرض عليه مشروعًا غريبًا تمثل في الحصول على طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، وسحب عينات منه وبيعها مقابل ملايين الجنيهات.

واعترف طارق بأنه اختار المجني عليه الطفل أحمد م. س. م، لكونه يعرفه من فترة عمله بالمقهى، حيث كان يتردد عليه كزبون حتى بعد تركه العمل.

وبعد تحديد المواصفات المطلوبة، استدرج طارق الطفل بحيلة «هدية للمنزل»، وأعد له مشروبًا يحتوي على عقاقير طبية مهدئة، تنفيذًا لتعليمات القاصر علي خالد، الذي كان يتابع ما يجري عبر اتصال فيديو.

وبمجرد فقدان الطفل وعيه، أقدم طارق على خنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ووفقًا للتحقيقات تم تصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بهدف تحقيق مكاسب مالية، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك السريع وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، بعد إعداد مخططها وتجهيز الأدوات والعقاقير المستخدمة، فيما شارك المتهم الثاني في التحريض والمساعدة، من خلال تقديم التعليمات المتعلقة بتنفيذ الجريمة.

وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، حكمها في القضية، حيث قضت بالإعدام شنقًا للمتهم طارق أ. ع، وبالسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم علي خالد لحداثة سنه، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

وأثارت القضية حالة واسعة من الصدمة والغضب بين أهالي شبرا الخيمة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنته من وقائع بشعة تمثلت في استهداف طفل بريء واستغلاله لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

