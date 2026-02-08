وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة

نفت إدارة النادي الأهلي صحة الأنباء المتداولة بشأن سفر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمرافقة مندوب من النادي.

وأوضحت الإعلامية سهام صالح في تصريحات عبر برنامجها أن هذا الجدل تردد مؤخراً بأن النادي أرسل مندوب لمرافقة اللاعب تحسباً لأي ارتباطات إعلامية أو مفاوضات محتملة مع أندية سعودية.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي في اتصال مع البرنامج، أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً، مؤكداً أن النادي لم يقم بإيفاد أي مندوب مع إمام عاشور خلال سفره.