بشاركة 3100 طالب.. مكتبة الإسكندرية تفتتح مسابقة "فيرست ليجو" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، النسخة المصرية من مسابقتي "FIRST LEGO LEAGUE" لموسم 2025–2026، والتي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت.

وتستمر الفعاليات حتى 11 فبراير الجاري بمركز مؤتمرات المكتبة، بمشاركة واسعة لتعزيز ثقافة الابتكار وعلوم الروبوت بين الأجيال الناشئة.

550 فريقًا من 16 محافظة

يشهد الموسم الحالي مشاركة قياسية بلغت 550 فريقًا يمثلون 120 مدرسة ومركزًا تعليميًا من 16 محافظة مصرية، بإجمالي 3100 طالب وطالبة في الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات.

ويشرف على تنظيم الفعاليات وتقييم مشروعات الطلاب 80 حكمًا وأكثر من 300 متطوع، لضمان تطبيق المعايير الدولية في المسابقة التي تُعد الأكبر عالميًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

اكتشاف الماضي برؤية تكنولوجية

يركز موضوع هذا العام بعنوان (UNEARTHED™) على علم الآثار واكتشاف الحضارات القديمة، حيث يوظف الطلاب الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لفهم التاريخ وبناء المستقبل.

ويتعلم المشاركون من خلاله مبادئ التصميم الهندسي والبحث العلمي، عبر بناء نماذج تفاعلية باستخدام روبوتات الليجو (LEGO Models)، وهو ما يعزز الهوية الوطنية لدى الطلاب المصريين بربط تكنولوجيا الروبوت بعراقة الحضارة المصرية القديمة.

بوابة للتمثيل الدولي

تمنح البطولة المحلية الفرق المتميزة فرصة تمثيل مصر في البطولات والمهرجانات الدولية لمسابقات "فيرست ليجو" حول العالم، بما يثري خبراتهم التعليمية ويعزز حضور مصر في المحافل العلمية الدولية.

ويُذكر أن هذه المسابقات تُنظم في مصر منذ أكثر من 20 عامًا تحت إشراف مؤسسة "FIRST" العالمية برعاية مكتبة الإسكندرية، لتنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لدى الأطفال.