واشنطن تخطط لتشديد قواعد دخول السائحين للولايات المتحدة

(د ب أ)

تخطط هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتشديد قواعد دخول السائحين من ألمانيا والعديد من البلدان الأخرى.

ووفقا للخطط، سيتعين على المسافرين الذين يأملون في دخول الولايات المتحدة الكشف عن مزيد من المعلومات حول حياتهم الشخصية مقدما بشكل أكبر من ذي قبل.

وينتهي الموعد النهائي غدا الاثنين لتقديم الاعتراضات والتعليقات على التغييرات المقترحة. وبعد ذلك، ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وقد تقوم بإجراء المزيد من التغييرات قبل أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ. ولم يتم نشر جدول زمني محدد.

ومن المنتظر أن يتأثر بهذه الخطط الزائرون الذين يدخلون البلاد باستخدام النظام الإلكتروني لتصاريح السفر، وهو نظام منح تصريح السفر بدون تأشيرة للسياح والمسافرين بغرض الأعمال من أكثر من 40 دولة مشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة. ويسمح هذا التصريح للسائحين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها 90 يومًا.

وفي ديسمبر الماضي، اقترحت هيئة الجمارك وحماية الحدود تغييرات على المتقدمين للحصول على تصريح سفر عبر النظام الإلكتروني، وبعض هذه التغييرات يسبب حالة من عدم اليقين بشكل خاص.

وسيتعين على الراغبين في دخول الولايات المتحدة على هذا الأساس في المستقبل الكشف عن معلومات حول وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك فإن الهدف من هذا غير واضح من الاقتراح المنشور في السجل الاتحادي الأمريكي.