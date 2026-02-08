رئيس حكومة إسرائيل السابق ينتقد نتنياهو: "غير القادر على القيادة"

(أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الوثيقة المطولة التي نشرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة للتنصل من المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس، تعكس فشلاً قيادياً واضحاً، على حد تعبيره.

وفي بيان مصور، سخر بينيت من الوثيقة التي جاءت في 55 صفحة، وقدمها نتنياهو رداً على أسئلة مراقب الدولة متانياهو إنجلمان، في إطار التحقيقات الجارية حول الهجوم، معتبراً أن رئيس الوزراء الحالي "لم يكن قائداً، بل شخصاً تُدار الأمور من حوله".

وأضاف بينيت، الذي يُعد أبرز منافسي نتنياهو في الانتخابات المرتقبة هذا العام، : "إن نتنياهو ليس قائداً عسكرياً بل تابعاً "، مشيراً إلى أن ما ورد في الوثيقة يُظهر – بحسب قوله – عجزه عن إدارة الجيش وأجهزة الاستخبارات خلال السنوات التي سبقت الهجوم.

وأوضح بينيت أن انتقاده لا ينفي وجود إخفاقات لدى المؤسسة الأمنية ، قائلاً: "لديّ أيضاً انتقادات للمؤسسة الأمنية، لكن نتنياهو لم يكن وزيراً عادياً، بل كان رئيس حكومة إسرائيل والقائد الأعلى للدولة لمدة 12.5 عاماً من أصل 14 عاماً سبقت أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".

وانتقد بينيت ما اعتبره محاولة من نتنياهو لتصوير نفسه كمن سعى لاتخاذ إجراءات واسعة ضد حركة حماس، لكنه أُحبط بسبب اعتراضات قادة الأجهزة الأمنية وغياب الدعم الشعبي، مؤكداً أن ما يخرج من هذه الوثيقة هو أن نتنياهو لم يُقد، ولم يُدِر، ولم يحكم.

وكان نتنياهو قد نشر الوثيقة الأسبوع الماضي في إطار تعاونه مع تحقيقات مراقب الدولة حول الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية بشأن تحمله المسؤولية السياسية والأمنية عن الحدث.