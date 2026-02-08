رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: 50 مليار جنيه لدعم الأسمدة

قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أنه رغم التحديات إلا أننا حققنا طفرة في التصدير، حيث قفزنا من 5.6 مليون طن عام 2021 الى اكثر من 9.5 مليون طن.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري لمناقشة محور التصدير والتصنيع الزراعي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف،: "موضوع الاكتفاء الذاتي يرتبط بالنمط السلوكي أو الاستهلاكي لدى الأفراد، حيث يصل معدل استهلاك الفرد في مصر من القمح 170 و180 وبيوصل لـ 200 كيلو، في حين إن المعدل العالمي كمتوسط لا يتعدى 70 أو 80 كيلو."

وأشار إلي أهمية تحميل الدعم على المنتج وليس على مستلزمات الإنتاج، لأن مستلزمات الإنتاج.

وتابع، نتكلم حالياً عن دعم السماد في مصر يصل لـ 50 مليار جنيه على الأقل، ل 50 مليون شكارة سماد سنوياً.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إننا نحاول قدر الإمكان ربط الخيوط ببعضها، من خلال دراسة القطاع الزراعي دراسة وافية؛ إنتاج واستهلاك، وربط الاثنين مع بعضهم، وهنا نجد محور التصدير والتصنيع الزراعي كـمكون مهم جدًا.

وقال "البطران"، إن القطاع الزراعي مهم جداً حيث يساهم في الناتج المحلي بـ15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه.

وأضاف، أن أكثر من 30% من إجمالي العمالة تعمل في هذا القطاع الهام، وما يقرب من 265% من إجمالي الصادرات تقريباً تتوفر عن طريق هذا القطاع.

وتابع، كما أن 55% من سكان مصر يقطنون في الريف المصري، ولهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لدخولهم في الريف المصري.

وأضاف، منذ عام 2014، القيادة السياسية أولت هذا القطاع أهمية كبيرة جداً؛ من إنشاء مشروعات قومية كثيرة، واستثمارات ضخمة جدًا، تقدر بـ378 مليار جنيه، منها استثمار حكومي بحوالي 38 مليار جنيه.

وأضاف: "هناك نمو مع كل هذه الاستثمارات، للأسف الشديد لا يتعدى الـ 4%، في حين أنه لم يكن يتعدى الـ 2.8%، لكن المشكلة التي تواجهنا هنا هي معدلات النمو الاستهلاكي؛ التى وصلت لتقريباً 7% مما يؤدى إلي تعاظم في هذه الفجوة.

وتابع،: "نهدف لإغلاق الفجوة، هذا هو الهدف لتحقيق ما يطلق عليه الأمن الغذائي".