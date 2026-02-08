"إسعاف عائم" لإنقاذ السياح والأهالي.. 3 لانشات جديدة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بحث اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأحد، مع قيادات هيئة الإسعاف، خطة دعم المنظومة الصحية بالمحافظة بـ 3 لانشات إسعاف نهري مجهزة بأحدث التقنيات، لتمركزها في مناطق قسطل وإدفو وكوم أمبو، بهدف ضمان التدخل الطبي السريع لخدمة القرى والجزر النيلية النائية، وتأمين الحركة السياحية النيلية في المناطق الحدودية.

طوارئ الحدود

أكد المحافظ خلال اجتماعه مع الدكتور محمد الدخيلى، مدير إقليم جنوب الصعيد بالهيئة، والدكتور عبد السميع محمد، مدير إدارة الإسعاف النهري، أن توفير لانش إسعاف بمنطقة قسطل يمثل أولوية قصوى وعاجلة لتلبية احتياجات أهالي مدينة وقرى أبو سمبل السياحية، بما يضمن تحسين منظومة الطوارئ والاستجابة الفورية للحالات الحرجة في تلك المناطق الحدودية.

ووجه بالتنسيق الفوري مع الهيئة لتوفير لانشين آخرين بمركزي إدفو وكوم أمبو لخدمة سكان الجزر وسط وغرب النيل.

عناية فائقة

وشدد "كمال" على ضرورة تعزيز القدرة على التعامل مع الطوارئ الطبية على متن المراكب السياحية و"الكروزات" النيلية، مشيدًا بالدور الحيوي لهيئة الإسعاف بقيادة الدكتور عمرو رشيد في تأمين الخدمات العلاجية.

وأوضح الدكتور محمد الدخيلى أن الوحدات النهرية الجديدة مزودة بأحدث أجهزة العناية المركزة وتعمل بمحركات فائقة السرعة لتقليص زمن الاستجابة، مما يضاعف فرص إنقاذ المصابين ويحقق تغطية شاملة للحوادث على امتداد المجرى الملاحي للنيل.