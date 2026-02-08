"صديق الأب الكفيف".. حبس مسن و3 آخرين هتكوا عرض طفلة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد أبو زهرة، حبس 4 متهمين بينهم "كهل ستيني" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتناوب على هتك عرض طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات بقرية المناصرة، مع الأمر بعرض الضحية فورًا على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات بدنية وجنسية وتحديد توقيتات الاعتداء الوحشي.

وكان اللواء عمرو رؤوف زكي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد هاني خريبة، مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد ورود بلاغ من شقيق الطفلة "ع.ع" يتهم فيه 4 أشخاص بالاعتداء الجنسي على شقيقته الصغرى، حيث تحركت قوة أمنية مكبرة بقيادة المقدم محمد شعبان، رئيس المباحث، وتمكنت من ضبط المتهمين جميعًا في أكمنة محكمة.

وكشفت التحقيقات عن مأساة إنسانية مركبة، حيث تبين أن الطفلة تقيم بمفردها مع والدها "الكفيف"، وأن المتهم الرئيسي (62 عامًا - مقيم بقرية كفر إبراش) استغل صداقته القوية بالأب وتردده الدائم على المنزل، ليقوم باستدراج الصغيرة إلى إحدى الغرف وانتهك براءتها بالقوة، مهددًا إياها بالإيذاء الشديد في حال افتضاح أمره أمام والدها العاجز عن الرؤية.

لم تتوقف المأساة عند خيانة الصديق، بل امتدت لتشمل 3 جيران آخرين (شاب وحدثين) من أبناء القرية نفسها، اعتادوا استدراج الضحية وترهيبها لإكراهها على ممارسة الرذيلة رغمًا عنها تحت وطأة التهديد، وهو ما أكدته تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة تمامًا، فيما انهار المتهمون أمام جهات التحقيق واعترفوا تفصيليًا بجريمتهم وتناوبهم الاعتداء على الطفلة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.