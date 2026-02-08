"مأساة غامضة".. العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، على جثتي زوجين هامدتين داخل منزلهما بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، في ظروف غامضة، حيث تم نقل الجثمانين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت بلاغًا عاجلًا من الأهالي يفيد بالعثور على "أحمد.ر.ف" وزوجته "شيماء.م.م" مفارقين للحياة داخل مسكنهما، ما استدعى انتقال قوة من الشرطة وسيارة إسعاف فورًا إلى محل البلاغ، وأكدت المعاينة الأولية وفاة الزوجين، ليتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لبيان أسباب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم لا.