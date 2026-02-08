إعلان

10 مصابين في حادثين منفصلين ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:14 م 08/02/2026

إسعاف - أرشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين الكسور ونزيف الأنف وسحجات متفرقة بالجسم، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادثي تصادم منفصلين في نطاق محافظة بني سويف، الأول وقع بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" على طريق الفيوم الجديد، بينما نتج الثاني عن اصطدام تروسيكل بالرصيف بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى شمال المحافظة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارين عاجلين من غرفة عمليات النجدة، يفيدان بوقوع الحادثين، ما استدعى الدفع بسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقعين لنقل الضحايا، حيث تبين تنوع الإصابات بين الخطرة والمتوسطة، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الإشعاعية.

واستقبل قسم الطوارئ 10 حالات، هم: "ولاء.س.م" (16 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالركبة، و"إبراهيم.ر.م" (13 عامًا) يعاني من نزيف بالأنف، و"سيد.ن.س" (19 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"سعد.أ.ج" (16 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقته "سمية" (18 عامًا) بسحجات متفرقة، بالإضافة إلى "هدية.ل.س" (35 عامًا) بكدمات في الوجه.

وشملت القائمة أيضًا "عز.ت.م" (55 عامًا) بسحجات بالجسم، والأطفال "عبدالله.س.م" (12 عامًا) و"أحمد.ش.أ" (10 أعوام) بكدمات وسحجات، وأخيرًا "محمد.س.أ" (17 عامًا) بإصابات في الوجه وكدمات بفروة الرأس، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للتحقيق في أسباب الحادثين.

إصابة 10 أشخاص بني سويف مديرية أمن بني سويف حوادث الطرق

