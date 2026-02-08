إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطربة دنيا الألفي عن العمل لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها بشأن واقعة استخدام ألفاظ غير لائقة خلال أحد الأفراح.

وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المطربة وهي تتلفظ بعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة، الأمر الذي استدعى استدعائها إلى مقر النقابة العامة، تنفيذًا لتعليمات النقيب العام، للتحقيق في الواقعة.

ومثلت دنيا الألفي أمام الشئون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، برئاسة الدكتور علاء سلامة والوكلاء منصور هندي ومحمد صبحي وأيمن أمين ومشرف عام الاقاليم علي الشريعي، كما حضر أيضا الفنان أحمد العيسوي وكيل النقابة والدكتور عادل مصطفى سكرتير عام النقابة، وخالد بيومي أمين عام الصندوق، حيث تم الاستماع إلى أقوالها، وصدر قرار بإيقافها عن العمل لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

من جانبها، قدمت المطربة اعتذارًا رسميًا عما بدر منها، مؤكدة أن ما حدث كان خارجًا عن إرادتها، ومشددة على احترامها الكامل لنقابة المهن الموسيقية وقراراتها، ومعلنة التزامها التام بتعليمات النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القيم الفنية والأخلاقية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمهنة أو الذوق العام.