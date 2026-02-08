"لحوم بـ 300 وتخفيضات 30%".. سوهاج تحارب الغلاء بـ 14 معرضًا لرمضان

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بميدان الشبان المسلمين، بالتزامن مع إطلاق 13 معرضًا فرعيًا موزعة على مختلف المراكز والمدن والأحياء، ليرتفع إجمالي المنافذ إلى 14 معرضًا تغطي كافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتعزيز الأمن الغذائي استعدادًا للشهر الكريم.

وشهد الافتتاح حضور اللواء أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية، حيث أكد المحافظ أن التوسع في إقامة المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، بما يضمن توافر السلع وتلبية احتياجات الشارع السوهاجي.

لحوم مخفضة

وأجرى "سراج" جولة تفقدية داخل أقسام المعرض الرئيسي الذي يضم أكثر من 25 عارضًا، مشيدًا بتنوع المنتجات من سلع غذائية وياميش ومجمدات، والتي تُطرح بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، كما تابع طرح اللحوم البلدية بسعر 300 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن معظم المعروضات من الإنتاج المحلي للمناطق الصناعية بالمحافظة، مما يعزز الصناعة الوطنية ويقلل تكلفة النقل.

رقابة صارمة

ووجه المحافظ باستمرار عمل المعارض الـ 14 حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع تكليف مديرية التموين والغرفة التجارية والطب البيطري بشن حملات رقابية مفاجئة ودورية على كافة المنافذ، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وصلاحية السلع المعروضة، محذرًا من أي تلاعب قد يضر بمصلحة المواطن.