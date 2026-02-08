خلاف انتهى ببحر دم.. اعترافات صادمة للمتهم بذبح سيدة وابنها بكفر الشيخ

في قرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، تحولت خلافات شخصية إلى جريمة مروعة هزّت الأهالي، بعد العثور على جثتي سيدة مسنة ونجلها داخل منزلهما بالعزبة البيضاء، كل منهما تحمل آثار طعن وذبح.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي القرية بالعثور على الضحيتين صباح.س.م، 65 عامًا، وأبوالخير.س.ع، 35 عامًا، وقد تعرضا للطعن والذبح.

وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة فريق أمني رفيع المستوى ضم اللواء محمد فوزي، والعميد أحمد الصباحي رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الجمل، مأمور المركز، والعقيد رامي شرف الدين، مفتش الإدارة المركزية، والرائد محمد هاني رئيس المباحث، مع معاونيه النقيبين محمد سلطان ومحمود عبدالله.

وكشفت المعاينة أن الضحية الأولى تحمل طعنة قاتلة بالرقبة، فيما أصيب نجلها بطعنات في الظهر وجرح ذبحي عميق بالرقبة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد الصباحي، أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم الرئيسي، وهو خالد.ح.ش.ي.أ، 29 عامًا، ترزي، يقيم بنفس العزبة، والذي استعان بعمه إبراهيم.ش.ي.أ، 47 عامًا، عامل، في تنفيذ الجريمة.

وكشفت التحقيقات عن سبب ارتكاب الجريمة، إذ نشبت خلافات بين المتهم والمجني عليه بعد تعرضه لخطيبة الأخير، ما تطور إلى مشادات وأدى إلى اعتداء المجني عليه عليه بالضرب. ورفض المتهم كل محاولات الصلح، وعقد العزم على الانتقام بعد صدور حكم بحبسه شهرًا من محكمة جنح مركز كفر الشيخ.

يوم الحادث، تسلل المتهم إلى منزل الضحيتين باستخدام سلم خشبي، وطعن نجل المجني عليها في الظهر ثم في الرقبة، قبل أن يهاجم الأم بذات السكين ويقتلها. حاول المتهم الاستعانة بعمه للتخلص من الجثتين، إلا أن الأخير رفض وغادر المكان. قبل فراره، سرق المتهم هواتف محمولة ومشغولات ثمينة من المنزل وأخفاها في قطعة أرض زراعية.

وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة بمفرده. جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.