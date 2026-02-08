إعلان

"السرعة الزائدة".. إصابة 11 عاملًا في انقلاب "نصف نقل" بالسويس

كتب : مصراوي

11:07 م 08/02/2026

انقلاب سيارة نصف نقل

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 11 شخصًا بإصابات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم على طريق "السويس - الإسماعيلية" قرب منطقة كسفريت الحدودية، حيث هرعت 8 سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز القريبة إلى موقع البلاغ لنقل الضحايا إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج العاجل.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أن المصابين جميعهم عمال كانوا في طريق عودتهم من موقع إنشائي، وأثناء سير المركبة اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط العمال من الصندوق الخلفي وارتطامهم بقوة على الأسفلت.

وأكد مصدر طبي أن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل الـ 11 مصابًا، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كسور في الأطراف وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى وجود 3 حالات حرجة تم نقلها فورًا إلى العناية المركزة تمهيدًا لإخضاعهم لتدخلات جراحية دقيقة لإنقاذ حياتهم، فيما يتلقى باقي المصابين الرعاية اللازمة.

انقلاب سيارة نصف نقل حادث سير طريق السويس

