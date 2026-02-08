أكد محمود العناني، رئيس اتحاد عام منتجي الدواجن، أن قرار استيراد الدواجن المجمدة، خاصة المجزات، يُعد قاتلاً للصناعة المحلية وليس مجرد ضرر محدود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُدمر الإنتاج المصري الذي حقق اكتفاءً ذاتيًا وفائضًا، وأنها تُكرر تجارب دول أخرى انهارت فيها الصناعة بعد الاعتماد على المجزات المستوردة.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "الفراخ في المزرعة حاليًا 85 جنيهًا للكيلو"، مؤكدًا أن هذا السعر جاء نتيجة طلب مهول وغير مسبوق هذا العام من الشركات والأفراد استعدادًا لرمضان، وأن الإنتاج وفير جدًا لكنه يواجه طلبًا استثنائيًا جعله يرتفع مؤقتًا.

وأضاف أن المنتجين خسروا على مدار 6 أشهر سابقة نحو 15 جنيهًا في الكيلو، موضحًا أن صغار المربين خرجوا من الإنتاج بسبب الخسائر، وأن الارتفاع الحالي إلى 85 جنيهًا ليس مرعبًا أو مبالغًا فيه، وأن الضجة الكبيرة حوله غير مبررة مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تقترب من 75 جنيهًا.

وتابع أن الطلب هذا العام من أعلى السنوات لأن الفراخ أصبحت أرخص بروتين متوفر مقارنة باللحوم، مؤكدًا أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها بعد الأسبوع الأول من رمضان، وأن الإنتاج المحلي كافٍ ويزيد، وأن الاستيراد غير ضروري ويُهدد استدامة الصناعة.

وأشار العناني إلى أن الفراخ تُباع للمستهلك بأسعار أعلى بسبب حلقات التداول، لكنه أكد أن السعر في المزرعة نزل من 95 إلى 90 ثم إلى 85 جنيهًا خلال أيام قليلة، داعيًا إلى التركيز على أن الإنتاج المحلي قوي وكافٍ، وأن الاستيراد سيُضر بالمنتجين المحليين أكثر مما ينفع المستهلكين.

وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الصناعة تعاني من تقلبات الطلب الموسمي، مؤكدًا أن الفترة الحالية مؤقتة، وأن عودة الأسعار إلى الانخفاض ستحدث تلقائيًا مع تراجع الطلب الرمضاني، وأن الاستيراد لن يحل المشكلة بل سيُهدد مكاسب الاكتفاء الذاتي التي تحققت بعد جهد طويل، داعيًا إلى دعم المنتج المحلي بدلاً من فتح الباب للمنافسة الخارجية غير الضرورية.