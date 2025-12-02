إعلان

انزلقت أثناء غسل يدها.. غرق سيدة بترعة "أبو مشهور" بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:28 م 02/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر انزلاق قدمها وسقوطها داخل ترعة "الديا" المارة بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء قيامها بغسل يدها على حافة الترعة.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية عقب انتشال الجثمان، أن المتوفاة تدعى "إيمان. ح. ع" (في العقد الرابع من العمر)، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذها فور سقوطها.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين أكدوا أن الفقيدة أرملة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق سيدة حادث غرق ترعة أبو مشهور المنوفية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض