انزلقت أثناء غسل يدها.. غرق سيدة بترعة "أبو مشهور" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر انزلاق قدمها وسقوطها داخل ترعة "الديا" المارة بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء قيامها بغسل يدها على حافة الترعة.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية عقب انتشال الجثمان، أن المتوفاة تدعى "إيمان. ح. ع" (في العقد الرابع من العمر)، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذها فور سقوطها.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين أكدوا أن الفقيدة أرملة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة.