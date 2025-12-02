مؤتمر دولي للترويج للحاصلات الزراعية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة استعدادها لتنظيم مؤتمر دولي موسّع للترويج للحاصلات الزراعية مطلع العام المقبل، بمشاركة كبار المستوردين من مختلف دول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المحافظة كأكبر المحافظات المصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور الدكتور محمود زعلوك مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، والمهندسة هبة السنهوري مدير إدارة الاستثمار، وممثلي 19 شركة من كيانات وشركات تصدير الحاصلات الزراعية.

وأكدت المحافظ أن الاجتماع يُعد الأول من نوعه المخصص لعقد حوار مباشر بين المحافظة والمصدرين، بالتزامن مع انطلاق الموسم التصديري الجديد، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم وتذليل أي تحديات تواجه الشركات.

وأعلنت المحافظ أن المؤتمر سيُنظم بالتعاون مع وزارة الخارجية، وإدارة الموانئ، والحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من الكيانات المعنية، بهدف عرض الفرص التصديرية المتاحة، واستعراض الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها محافظة البحيرة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن الفعالية ستكون على غرار معرض التمور بمحافظة بني سويف، مع توجيه دعوات رسمية لشركات وجهات أجنبية للاطلاع عن قرب على المنتجات الزراعية عالية الجودة التي تشتهر بها البحيرة.



من جانبه، أشاد الدكتور محمود زعلوك بدعم المحافظة لقطاع التصدير، مؤكدًا أن البحيرة تُعد من أكبر المحافظات في حجم الصادرات الزراعية، وأن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز دورها الريادي.

شهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا حول أبرز التحديات والاحتياجات، كما طرح الحاضرون مقترحات للدول المستهدف دعوتها خلال المؤتمر لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، أعلنت محافظ البحيرة عن تنظيم ورش عمل تحضيرية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة جميع الشركات، لوضع رؤية واضحة للحدث وضمان خروجه بصورة مشرفة تعزز من مكانة البحيرة محليًا ودوليًا.