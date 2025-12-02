شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور حسام رمضان، مدير مكتب التعاون الدولي والمشروعات البحثية بالجامعة، في فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و مشاركة واسعة لنخبة من ورؤساء الجامعات، وكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين المصري والأوروبي.

وتناول الحدث، الذي يعد الأكبر من نوعه منذ انضمام مصر كشريك في برنامج "أفق أوروبا"، ملفات التعاون البحثي بين الجانبين، والجهود الوطنية لربط البحث العلمي بالابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، وتطوير قدرات الباحثين المصريين وتعزيز مشاركتهم في البرامج الأوروبية.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث تعكس التزامها بدورها كبيت خبرة وطني يدعم جهود الدولة في البحث والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز مشاركاتها في البرامج الأوروبية، وتوسيع شراكاتها الدولية لربط البحث العلمي بالصناعة والاقتصاد المعرفي.

وأوضح فرحات أن أحدث إنجازات الجامعة في مجال التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي تمثّل في حصول فريق بحثي من كلية الصيدلة بجامعة المنيا على مشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي في مجال التقنيات الحيوية الخضراء، ضمن برنامج +ERASMUS (ERTHMUS)، تحت عنوان "Biogreen Tech Project"، ليسجِّل بذلك أولَ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في تاريخ كلية الصيدلة، وإحدى أهم المنح البحثية التي تحصدها الجامعة بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 975 ألف يورو.

وأشار فرحات إن أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل نافذة مهمة لتمكين الباحثين المصريين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعات للمشاركة في مشروعات ذات تأثير إقليمي ودولي، بما يسهم في بناء قدرات علمية تنافسية، ويعزز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن جامعة المنيا تتبنى نهجًا توسعيًا في تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال مكتب التعاون الدولي والمشروعات البحثية، بما يدعم المراكز البحثية ويُشجّع فرق العمل على الانخراط في المشروعات الدولية، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين.

وتضمّن الأسبوع سلسلة موسعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، وزيارات لمراكز بحثية وجامعات، إلى جانب معرض للمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم خلاله استعراض فرص التمويل الأوروبية وقصص النجاح المصرية في برامج Horizon Europe وPRIMA وغيرها.

ومن المقرر أن يختتم الأسبوع بمائدة وزارية رفيعة المستوى في العاصمة الإدارية بعنوان "تشكيل المستقبل معًا"، لمناقشة آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم مشاركة مصر في منظومة البحث والابتكار الأوروبية.