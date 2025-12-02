حريق يمتد لـ 3 سيارات في ورشة بالإسكندرية.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع بورشة سمكرة سيارات بمنطقة أبيس الثانية، ما أسفر عن احتراق الورشة وامتداد النيران لـ 3 سيارات ربع نقل، وذلك دون حدوث إصابات.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بورشة سمكرة سيارات بشارع القاعات بمنطقة أبيس الثانية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص، أن الورشة عبارة عن قطعة أرض فضاء مساحتها 400 متر مربع تقريبًا مستأجرة غير مرخصة ونشوب الحريق بداخلها وامتداد النيران لـ 3 سيارات ربع نقل تصادف وقوفهم بداخلها للإصلاح، ما أسفر عن احتراق مقدمة السيارة الأولى وأجزاء خارجية من السيارتين الثانية والثالثة، وذلك دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الورشة "ع.م.ع" 28 سنة، اتهم شقيق زوجته المدعو "ع.ر.ع" 39 سنة، عاطل، مقيم بطنطا بمحافظة الغربية، بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وإضرامه النيران داخل الورشة، بعدما رفض طلبه بإعطائه مبالغ مالية على سبيل السلفة.

ونجح ضباط المباحث في القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.