ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميني باص وميكروباص فى القليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:27 ص 02/12/2025

إسعاف

شهد طريق مصر – الإسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص بمنطقة مزلقان زكي بدائرة مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بإصابات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ ونقطة إسعاف طوخ بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: رجب محمدي علي – جروح وكدمات، وجمال عبد الوهاب محمد – اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة، وعادل مفرح محمد – اشتباه ما بعد إصابة وكدمات بالجسم، وعلي عبد الله عليوة – سحجات وكدمات، وعبد النبي عبد الله عليوة – كسر بالمفصل الأيمن، جرح بالجهة اليمنى، واشتباه ما بعد ارتجاج، وجرى الإبلاغ عن 3 مصابين آخرين بإصابات متفرقة ولم تُذكر أسماؤهم بعد.

كانت الأجهزة الأمنية والخدمات المعنية، انتقلت إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

