كان بينقذ جيرانه.. انتشال جثمان ضحية المنزل المنهار بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالمنيا، منذ قليل، جثمان الشاب عبد الله محمد البالغ من العمر 22 عامًا، من أسفل ركام المنزل المنهار بمنطقة طه السبع، لتنتهي بذلك رحلة بحث مريرة استمرت نحو 20 ساعة متواصلة من محاولات رفع الأنقاض يدويًا وعبر المعدات الثقيلة، في مشهد حبس أنفاس أهالي المنطقة منذ وقوع الحادث مساء أمس الأربعاء.

تفاصيل اللحظات الأخيرة وانفجار هز أركان "طه السبع"

تعود جذور المأساة إلى الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، حينما سمع أهالي حي طه السبع صوت انفجار هائل، تبعه انهيار أجزاء واسعة من منزل مكون من 4 طوابق وشرفاته بشكل مفاجئ، وبينما تمكن عدد من قاطني العقار من الهروب والنجاة بأرواحهم في اللحظات الأولى، أصيب 4 أشخاص آخرين، جرى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل، بينما استقرت حالة المصاب الرابع في موقع الحادث دون الحاجة لنقله.

كيف ضحى "عبد الله" بحياته لإنقاذ جيرانه؟

كشف شهود عيان في موقع الحادث عن تفاصيل إنسانية مؤثرة سبقت الانهيار بلحظات، حيث أكدوا أن الشاب عبد الله محمد لم يكن داخل المنزل وقت الخطر، بل هُرع إلى الداخل فور شعوره ببوادر الانهيار في محاولة نبيلة منه لمساعدة أي شخص قد يكون عالقًا بالداخل، ظنًا منه بوجود سكان لم يتمكنوا من الخروج، إلا أن جدران المنزل انهارت عليه بالكامل قبل أن يتمكن من مغادرته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة تحت الركام في واقعة جسدت أسمى معاني التضحية.

تحرك رسمي وقرارات أمنية

وتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموقف ميدانيًا فور وقوع الحادث، حيث تفقد موقع الانهيار للاطمئنان على سلامة المواطنين ومتابعة سير أعمال انتشال الضحية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا مشددًا بمحيط المنزل المنكوب لتسهيل عمل فرق الإنقاذ، واتخذت السلطات إجراءات احترازية فورية شملت إخلاء منزلين مجاورين من السكان لضمان سلامتهم، مع فصل كافة المرافق الحيوية من كهرباء ومياه وغاز عن المنطقة لدرء أي مخاطر إضافية قد تنجم عن الانهيار.

اقرأ أيضًا:

جهاز عروسة وسيدة غادرت قبل ثوان.. شاهد عيان يروي لحظات الرعب قبل انهيار

غرف مهشمة وأدوات محطمة.. آخر ما تبقى من منزل المنيا المنهار (فيديو وصور)

بدء عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار بالمنيا للبحث عن ضحايا (فيديو وصور)