محافظ الدقهلية يتفقد لجان إعادة انتخابات النواب في يومها الثاني (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان ميدانيًا على انتظام العملية الانتخابية وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين، بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، في إطار حرص الدولة على خروج الاستحقاق الانتخابي بأفضل صورة ممكنة.

جولات ميدانية لضمان راحة الناخبين

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الصروح التعليمية التي استقبلت الناخبين، ومنها مدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية، إضافة إلى مدرستي الشهيد خالد الطوخي الابتدائية وشجرة الدر الإعدادية بنات بنطاق حي غرب المنصورة، حيث تابع مرزوق تمركز فرق الإسعاف أمام اللجان والخدمات التي تقدمها الفرق الطبية المتواجدة بالداخل، والتي شملت قياس الضغط والسكر للمواطنين، مشيدًا في الوقت ذاته بالإقبال الذي يعكس وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على المشاركة الإيجابية.

مرزوق يشيد بوعي المواطنين

أكد محافظ الدقهلية أن كافة اللجان على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي تُعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا أصيلًا.

كما أوضح أن المحافظة وفرت كافة الإمكانات لتيسير عملية التصويت، بدءًا من تجهيز أماكن الانتظار والمظلات لحماية كبار السن، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم، وصولًا إلى وضع خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة وتأمين مصادر الكهرباء الاحتياطية لضمان عدم توقف العمل تحت أي ظرف.

استمرارية الخدمات الحكومية

شدد اللواء طارق مرزوق على أن انشغال الأجهزة التنفيذية بمتابعة الانتخابات لا يؤثر مطلقًا على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن منظومة العمل تسير بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين المعتادة، مع استمرار التنسيق الدائم بين غرف العمليات والفرق الميدانية لتذليل أي عقبات قد تظهر خلال ساعات التصويت، لضمان استمرار المشهد الانتخابي برصانة وانضباط.