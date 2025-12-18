إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد لجان إعادة انتخابات النواب في يومها الثاني (صور)

كتب : رامي محمود

08:01 م 18/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تفقد اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة (4)
  • عرض 12 صورة
    تفقد اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة (5)
  • عرض 12 صورة
    تفقد اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة (3)
  • عرض 12 صورة
    تفقد اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية فى ثان ايام التصويت (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية فى ثان ايام التصويت (1)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد تجهيزات هيئة الاسعاف امام مقر احدى اللجان الانتخابية فى المنصورة (1)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد تجهيزات هيئة الاسعاف امام مقر احدى اللجان الانتخابية فى المنصورة (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد تجهيزات هيئة الاسعاف امام مقر احدى اللجان الانتخابية فى المنصورة (3)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية فى ثان ايام التصويت (3)
  • عرض 12 صورة
    تفقد اللواء طارق مرزوق- محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان ميدانيًا على انتظام العملية الانتخابية وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين، بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، في إطار حرص الدولة على خروج الاستحقاق الانتخابي بأفضل صورة ممكنة.

جولات ميدانية لضمان راحة الناخبين

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الصروح التعليمية التي استقبلت الناخبين، ومنها مدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية، إضافة إلى مدرستي الشهيد خالد الطوخي الابتدائية وشجرة الدر الإعدادية بنات بنطاق حي غرب المنصورة، حيث تابع مرزوق تمركز فرق الإسعاف أمام اللجان والخدمات التي تقدمها الفرق الطبية المتواجدة بالداخل، والتي شملت قياس الضغط والسكر للمواطنين، مشيدًا في الوقت ذاته بالإقبال الذي يعكس وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على المشاركة الإيجابية.

مرزوق يشيد بوعي المواطنين

أكد محافظ الدقهلية أن كافة اللجان على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي تُعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا أصيلًا.

كما أوضح أن المحافظة وفرت كافة الإمكانات لتيسير عملية التصويت، بدءًا من تجهيز أماكن الانتظار والمظلات لحماية كبار السن، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم، وصولًا إلى وضع خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة وتأمين مصادر الكهرباء الاحتياطية لضمان عدم توقف العمل تحت أي ظرف.

استمرارية الخدمات الحكومية

شدد اللواء طارق مرزوق على أن انشغال الأجهزة التنفيذية بمتابعة الانتخابات لا يؤثر مطلقًا على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن منظومة العمل تسير بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين المعتادة، مع استمرار التنسيق الدائم بين غرف العمليات والفرق الميدانية لتذليل أي عقبات قد تظهر خلال ساعات التصويت، لضمان استمرار المشهد الانتخابي برصانة وانضباط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتخابات النواب في يومها الثاني محافظ الدقهلية يتفقد لجان الإنتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟