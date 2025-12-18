بتمويل 300 مليون جنيه.. منال عوض تتفقد مشروع كورنيش قنا الجديد (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذي يُمثل طفرة تنموية كبرى بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 300 مليون جنيهًا، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدقيقة للمشروعات السياحية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لضمان الوقوف على معدلات الإنجاز النهائية وتحويل الواجهة النيلية إلى متنفس حضاري عالمي يليق بأهالي قنا وزوارها.

شهدت الجولة حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، بجانب وفد رفيع من البنك الدولي ضم ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص، وفنسنت بالماد الخبير الاقتصادي الرئيسي للبنك بإقليم أفريقيا، حيث استمع الحضور لشرح مفصل حول تقسيم الكورنيش إلى مناطق خدمية متنوعة "Zones" تشمل منطقة مطاعم متكاملة (Food Court)، ومنطقة ألعاب مؤمنة للأطفال (Kids Area)، فضلًا عن ساحات مفتوحة مخصصة للأنشطة والحفلات الترفيهية، ومساحات خضراء واسعة مزودة ببرجولات خشبية وأكشاك صُممت بطراز معماري راقٍ.

يستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية للنيل عبر إنشاء ممشى معلق فريد أعلى مياه النهر، يتيح للزوار تجربة بصرية وجمالية غير مسبوقة، بالإضافة إلى إنشاء مرسى سياحي مخصص لاستقبال السفن الكبيرة، مما يعزز من مكانة قنا على خريطة السياحة النيلية، وقد حرصت الوزيرة والمحافظ على تفقد معرض الحرف اليدوية التراثية المقام على هامش الجولة، والذي استعرض منتجات تكتلات قنا الاقتصادية المتميزة مثل "الفركة" والفخار والمشغولات الخشبية المصنعة من خشب "السرسوع" النادر، وصولًا إلى صناعة العسل الأسود التي تشتهر بها المحافظة.

أشادت الدكتورة منال عوض خلال جولتها بمستوى التنفيذ والانضباط الجمالي للمشروع، مؤكدة أن تطوير كورنيش قنا يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية المشاركين في المعرض لضمان استمرارية تلك المهن وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أن المشروع يراعي بدقة الهوية البصرية للمحافظة ويهدف لتوفير متنفس ترفيهي آمن وشامل، مشددًا على أن الكورنيش الجديد ليس مجرد مشروع تجميلي، بل هو ركيزة أساسية لتحسين المشهد الحضاري وجذب الاستثمارات السياحية للمدينة.