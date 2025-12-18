محافظ الأقصر يطلق حملة تجميل بكورنيش النيل وتطوير ساحات معابد الكرنك

إقبال كثيف أمام لجان الإسماعيلية في إعادة انتخابات النواب

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء مع بداية فترة الظهيرة

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والأجهزة التنفيذية المعاونة، برفع كفاءة حاويات القمامة بطول كورنيش النيل ودهانها، بما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمحافظ الأقصر، وخلال جولته الليلية سيرًا على الأقدام لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، والاطمئنان على الموسم السياحي، والتي بدأت من مبنى ديوان عام محافظة الأقصر وحتى ميدان الإبروتيل.

وكلف رئيس مدينة الأقصر كلًا من أيمن حسين رئيس حي وسط، وحسن عبده رئيس حي جنوب، بالبدء الفوري في أعمال دهان حاويات القمامة بطول الكورنيش، وجارٍ استكمال الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.

وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر بضرورة رفع كفاءة ساحات معابد الكرنك، من خلال تركيب أحجار وبلاط أرضيات تتماشى مع القيمة الأثرية للمكان، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال إزالة أجزاء كبيرة من أحجار أرضية المعبد وترميمها.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم في أسرع وقت ممكن، وطبقًا للبرنامج الزمني المقرر، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أحواض الزراعات الجانبية وعدم المساس بها أثناء تنفيذ الأعمال، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة بأسرها.