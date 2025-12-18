جامعة العبور تهدي أبناء أسوان 10 منح دراسية

أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن خالص شكره وتقديره لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر؛ لمبادرتها الكريمة بإهداء أبناء المحافظة 10 منح دراسية كاملة للالتحاق بمختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب وبناء الكوادر المؤهلة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ أسوان أن هذه المبادرة تجسد الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية في دعم الشباب المتفوقين، مشيراً إلى حرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية لتوفير المزيد من الفرص الدراسية التي تليق بطموح أبناء أسوان، وتهيئ لهم المناخ الملائم لتحقيق التميز العلمي.

وأوضح "كمال" أن المنح المقدمة تشمل تخصصات نوعية تلبّي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التنمية الحديثة، حيث تضم الجامعة كليات متميزة في مجالات: (الهندسة والتكنولوجيا، الصيدلة، الإدارة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الشباب والتعليم يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، دعماً لكل المبادرات التي تستثمر في "الإنسان" باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر.