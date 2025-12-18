لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب: 0\0

نجم الأهلي السابق يحمل المجلس المسؤولية: الكرة من غير الزمالك ملهاش طعم

أعلن منتخبا السعودية والإمارات عن تشكيلي الفريقين للمباراة المرتقبة بينهما في كأس العرب 2025.

بث مباشر لمباراة السعودية والإمارات

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في قطر، وتنطلق في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي السعودية والإمارات، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2025، بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام الأردن والمغرب على الترتيب.

ويتطلع المنتخب السعودي لحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العرب، بعد الفوز بها سابقا عام 1985، بينما يسعى "الأبيض الإماراتي" للتتويج بها للمرة الأولى.

تشكيل المنتخب السعودي لمباراة الإمارات في كأس العرب:

حارس المرمى: راغد نجار

الدفاع: محمد أبو الشامات – محمد سليمان – عبدالإله العمر – نواف بوشل – ناصر الدوسري

الوسط: مصعب الجوير – عبدالله الحمدان – سالم الدوسري

الهجوم: فراس البريكان – صالح الشهري

تشكيل المنتخب الإماراتي لمباراة السعودية في كأس العرب:

حارس المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيلي – بلوكاس بيمنتاس – اشا إيفكوفيتش – ماركوس ميلوني

الوسط: يحيى نادر – عصام فايزي – يحيى الغساني

الهجوم: برونو أوليفيرا – علي صالح – سلطان عادل