انطلق اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، وسط أجواء تنظيمية هادئة ومشاهد ديمقراطية تعكس وعي المواطن السيناوي؛ حيث شهدت لجان الدائرة الثانية بمدن خليج السويس (رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وطور سيناء) توافداً لافتاً من أبناء القبائل البدوية.

ورصدت المتابعة حشداً كبيراً من مشايخ وعواقل وشباب القبائل الذين حرصوا على الحضور أمام مقار الاقتراع، فيما واصلت المرأة السيناوية تصدر المشهد لليوم الثاني على التوالي، في رسالة قوية تؤكد حرصها على المشاركة الفعالة في صياغة المستقبل السياسي للمحافظة.

من جانبه، تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير العملية الانتخابية من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكداً انتظام العمل بجميع اللجان في مواعيدها المقررة، وتوفير كافة التسهيلات لضمان دخول الناخبين بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على أن دور الأجهزة التنفيذية يرتكز على تقديم الدعم الفني واللوجستي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، داعياً أبناء الدائرة الثانية للمشاركة الإيجابية في الساعات الأخيرة من الاقتراع، معتبراً المشاركة واجباً وطنياً يدعم مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

وعلى الصعيد الصحي، كثف فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية من تواجد الفرق الطبية داخل اللجان، مع رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي وتوزيع سيارات الإسعاف بمحيط المراكز الانتخابية، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتوفير أعلى معدلات الأمان الصحي للمواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.