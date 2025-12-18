بودربالة يعلق لمصراوي على أزمة محمد صلاح في ليفربول

علق عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، على الأزمة الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع مدربه الهولندي آرنى سلوت.

وقال بودربالة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"محمد صلاح يمر بمرحلة صعبة في مسيرته، وهذا يحدث مع كل كبار نجوم كرة القدم في العالم".

وأضاف نجم الوداد الأسبق:"لكنه يظل المرجع المطلق، ووجوده في كأس الأمم الإفريقية يبقى ذا قيمة كبيرة جداً".

وفي سياق متصل، وصلت مساء أمس الأربعاء بعثة منتخب مصر الأول إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم الاثنين المقبل الموافق يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.