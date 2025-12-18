مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بودربالة يعلق لمصراوي على أزمة محمد صلاح في ليفربول

كتب - نهى خورشيد

12:00 م 18/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة
  • عرض 7 صورة
    عزيز بودربالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، على الأزمة الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع مدربه الهولندي آرنى سلوت.

وقال بودربالة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"محمد صلاح يمر بمرحلة صعبة في مسيرته، وهذا يحدث مع كل كبار نجوم كرة القدم في العالم".

وأضاف نجم الوداد الأسبق:"لكنه يظل المرجع المطلق، ووجوده في كأس الأمم الإفريقية يبقى ذا قيمة كبيرة جداً".

وفي سياق متصل، وصلت مساء أمس الأربعاء بعثة منتخب مصر الأول إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم الاثنين المقبل الموافق يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عزيز بودربالة كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح