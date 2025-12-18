إعلان

اليمن : مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز

كتب : مصراوي

01:28 م 18/12/2025

انفجار عبوة ناسفة

صنعاء- (د ب أ)

أفاد مصدر أمني يمني، اليوم الخميس، بمقتل شخصين واصابة تسعة اخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "العبوة انفجرت أمام مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في شارع جمال، وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة تسعة آخرين".

وأوضح المصدر أن جميع الضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة حتى الآن.

ولم يصدر على الفور بيان من قبل السلطات حول الأمر، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية، وهي من أكثر المدن اليمنية من حيث الكثافة السكانية.

