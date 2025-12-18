انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 18-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3846 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4945 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5770 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6594 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 46160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205073 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 329700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.