أتوبيس يدهس 10 سيارات على الطريق السياحي بالجيزة

شهد الطريق السياحي في اتجاه المنيب بالجيزة، صباح اليوم الخميس، حادث تصادم عنيف بعدما اصطدم أتوبيس بعدد 10 سيارات ملاكي، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أظهرت المعاينة الأولية أن قوة الاصطدام تسببت في توقف حركة المرور جزئيًا بالطريق، قبل أن تبدأ الجهات المختصة في رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة أمام المركبات.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم، وبيان ملابساته.

اقرأ أيضا

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية