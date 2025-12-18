إعلان

أتوبيس يدهس 10 سيارات على الطريق السياحي بالجيزة

كتب : أحمد أبو النجا

11:49 ص 18/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

شهد الطريق السياحي في اتجاه المنيب بالجيزة، صباح اليوم الخميس، حادث تصادم عنيف بعدما اصطدم أتوبيس بعدد 10 سيارات ملاكي، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أظهرت المعاينة الأولية أن قوة الاصطدام تسببت في توقف حركة المرور جزئيًا بالطريق، قبل أن تبدأ الجهات المختصة في رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة أمام المركبات.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم، وبيان ملابساته.

